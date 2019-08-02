Москва, 2 августа 2019, 18:58 — REGNUM
Украинская певица Maruv выпустила клип на песню «Между нами». Ролик был опубликован 2 августа на YouTube-канале MARUV Official.
Стоит отметить, что песню певица исполняет на русском языке. Клип выполнен в японской стилистике, а текст рассказывает об интимной стороне отношений героев.
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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Maruv выступила в рамках концертной программы гастрономического фестиваля «Бургерфест», который прошел в Москве 27 июля 2019 года.
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