Москва, , 18:58 — REGNUM

Украинская певица Maruv выпустила клип на песню «Между нами». Ролик был опубликован 2 августа на YouTube-канале MARUV Official.

Стоит отметить, что песню певица исполняет на русском языке. Клип выполнен в японской стилистике, а текст рассказывает об интимной стороне отношений героев.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Maruv выступила в рамках концертной программы гастрономического фестиваля «Бургерфест», который прошел в Москве 27 июля 2019 года.

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