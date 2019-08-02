Владикавказ, , 18:54 — REGNUM

Глава Северной Осетии уволил директора национального музея Валерия Кубалова. Во время инспекционного визита в музей руководитель республики остался недоволен беспорядком, который он здесь обнаружил.

Поручения о наведении порядка в музейном фонде Битаров отдавал ранее в ходе неоднократных посещений музея. Однако при очередном посещении учреждения глава РСО-Алании вновь увидел, что экспонаты хранятся в беспорядке, подвалы и фондохранилища музея забиты, художественная ценность многих предметов не определена.

Задав вопрос, как директор музея планирует выйти из создавшегося положения, Битаров услышал: «Не могу дать ответ». После этого его судьба была решена. Глава региона распорядился уволить Кубалова и поручил министерству культуры в двухмесячный срок навести порядок в музее.