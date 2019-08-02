Сухум, , 18:05 — REGNUM

В ходе раскопок в окрестностях города Очамчыра археологи обнаружили древнюю плинфу с надписью на неизвестном языке. Об этом сообщает 2 августа ИА «Абхазия-информ» со ссылкой на руководителя абхазской части совместной российско-абхазской археологической экспедиции, директора государственного музея Абхазии Аркадия Джопуа.

Раскопки проводятся на территории античнго города Гиенос. Ранее археологи проводили работу Ткуарчальском районе. Там был обнаружен Джантухский могильник эпохи поздней бронзы, в котором обнаружены античная керамика, бронзовые и золотые изделия. Как отметил Джопуа, в Очамырском районе уже найдены интересные древние артефакты, в том числе и керамика. Теперь основная задача археологов — сопоставить керамику, найденную в Джантухском могильнике с той, которую обнаружили близ Очамчыры из развалов Гиеноса.

Археологи начали работу близ Очамчыры неделю назад и завершат раскопки 20 августа. Экспедиция организована проходит российско-абхазская экспедиция Институтом археологии и востоковедения РАН, Абхазским государственным музеем и Абхазским институтом гуманитарных исследований. Как сообщил Джопуа, о финансовая нагрузка при проведении раскопок приходится на российскую сторону.