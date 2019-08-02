Севастополь, , 17:23 — REGNUM

Чтобы библиотеки Севастополя смогли претендовать на гранты Министерства культуры РФ, правительство города должно подготовить предложения для корректировки федеральных нормативных актов. Об этом 2 августа на заседании местного правительства заявил и. о. вице-губернатора Иван Кусов.

«В указе президента о предоставлении грантов библиотечные учреждения зафиксированы как муниципальные библиотеки. А у нас все они субъектовые. Если нормы утвердят, наши библиотеки смогут претендовать на гранты для образования информационных досуговых центров… Таким образом, учреждения трансформируются, отходя от своей основной привычной функции — выдачи книг, — которая становится всё менее востребованной», — пояснил чиновник. По его словам, данная инициатива может быть поддержана до 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр культуры России Владимир Мединский анонсировал в Севастополе строительство нового кино-лекционного комплекса, в котором будут демонстрироваться отечественные военно-исторические картины.

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