Москва, , 16:59 — REGNUM

На 83-м году ушла из жизни советская и российская певица Александра Стрельченко. Об этом 2 августа сообщила официальная Facebook-страница театра «Русская песня».

Певица родилась 2 февраля 1937 года в поселке Чаплино Днепропетровской области УССР. Александра Ильинична воспитывалась в детском доме, впоследствии пошла учиться заочно в Ленинградский педагогический институт. В 1958 году, побывав на концерте Воронежского народного хора, она решила посвятить свою жизнь музыке.

Александра Стрельченко известна зрителям по исполнению песен в таких фильмах, как «Война и мир» и «Калина красная».

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Первую награду за исполнение песни она получила в 1971 году, в 1976-м поступила в Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Звание народной артистки РСФСР Александра Стрельченко получила в 1984 году, в 2002 году она стала профессором Московского государственного университета культуры и искусств, возглавив кафедру сольного народного пения.

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