Лос-Анджелес, США, , 17:20 — REGNUM

Локи в будущем одноименном сериале на потоковой платформе Disney+ не будет отличаться от своей версии из киновселенной Marvel. Об этом исполнитель роли, актер Том Хиддлстон сообщил в интервью изданию Entertainment Weekly 1 августа.

По словам Хиддлстона, Локи будет таким, каким его полюбили зрители, однако персонаж будет представлен в новом контексте. Актер отметил, что новая история волнующая и многогранная, а он сам еще до конца в ней не разобрался. Ему предстоит сыграть версию Локи времен фильма «Мстители: Эра Альтрона»: в это время основные психологические изменения еще не коснулись персонажа.

В блокбастере «Мстители: Финал» Локи из альтернативного временного измерения сбежал вместе с древним артефактом, тессерактом, в неизвестном направлении — о его приключениях теперь расскажут зрителям в форме шоу.

Сериал «Локи» выйдет на потоковой платформе Disney+ в 2020 году. В нем бог обмана и иллюзий будет путешествовать во времени, вмешиваясь в события человеческой истории.

Читайте также: Серп и молот: фанаты Marvel высмеяли в сети логотип сериала «Локи»

Читайте ранее в этом сюжете: Дом для ТАРДИС: шоу «Доктор Кто» переезжает на потоковую платформу HBO Max