Санкт-Петербург, , 17:06 — REGNUM

Издательство GaGaGames выпустило семейную настольную игру «Большое путешествие». Иллюстрации для проекта рисовал петербургский известный художник Вова Панк. Анонс новинки появился в официальной группе издательства 2 августа.

Отличительной особенностью игры является отсутствие правил: участники партии только бросают кубики и передвигаются по клеткам игрового поля, выполняя предписания на клетках. Эти элементы — классические условия игр-«бродилок». Партия рассчитана на компанию от 2 до 5 человек и длится до получаса.

Иллюстрации к игре предоставил художник Вова Панк, известный в интернет-пространстве своими комичными комиксами и картинками. Он часто принимает участие в крупных выставках и фестивалях, посвященных гик-культуре.

Ранее издательство GaGaGames сообщало, что локализует в России настольную кооперативную игру The Mind.

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