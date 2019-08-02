Санкт-Петербург, , 15:16 — REGNUM

Художник Loketski создал арт-объект, посвященный лесным пожарам в Сибири. Он был установлен в Шуваловском парке Санкт-Петербурга. Об этом 31 июля сообщил сайт телеканала Piter. tv

Loketski назвал свою работу «Экономически невыгодная мать». «Позор тому, кто здоровье матери пересчитывает на рубли!», — написал он в своем Instagram, указав на то, что не следует смотреть на экономическую выгоду, когда речь идет о здоровье Родины-матери.

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Напомним, ранее губернатор Александр Усс предложил вырубить в Красноярском крае пораженные шелкопрядом леса на площади около 1 млн га. Против этого предложения выступили представили экологических организаций «Гринпис» и WWF.

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