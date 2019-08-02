Лос-Анджелес, США, , 14:30 — REGNUM

Британский актёр Тэрон Эджертон прокомментировал возможность сыграть Россомаху в новых фильмах киновселенной Marvel. Актёр заявил, что с удовольствием присоединился бы к любому из проектов компании, передаёт Variety 1 августа.

Эджертон сказал, что примет приглашение Marvel, даже если его позовут не на роль Россомахи. Но если это всё же случится, актёр пообещал сначала позвонить Хью Джекману — прошлому исполнителю роли. Также Эджертон отметил, что никогда не сможет отрастить такие же бакенбарды, как у Джекмана.

Напомним, Хью Джекман последний раз сыграл Россомаху в фильме «Логан» в 2017 году. Теперь фанаты оригинальных комиксов надеются, что в новых картинах Marvel Studios Джекмана заменит молодой актёр. Особенно они отмечают в качестве подходящего кандидата Тэрона Эджертона, известного по ролям в Kingsman и Rocketman.