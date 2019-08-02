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Издательство Hobby World локализует в России настольную игру «Ужас Аркхема: Последний час». Об анонсе новинки сообщили в официальной группе компании в социальной сети «ВКонтакте» 2 августа.

«Ужас Аркхема: Последний час» — кооперативная игра, в которой компании от 1 до 4 человек предстоит закрыть портал между мирами, из которого стремительно вылезают чудовища. До появления монстра Ктулху и конца света остается один час (столько же в среднем длится игровая сессия). Игра — оригинальный проекта, а не новое дополнение настольной игры «Ужас Аркхема».

В издательстве отмечают, что работа по локализации игры уже ведется, и проект окажется в России к концу 2019 года.

Игра «Arkham Horror: Final Hour» была анонсирована в рамках международной выставки GenCon в Индианаполисе 1 августа 2019 года.

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