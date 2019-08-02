Лос-Анджелес, США, 2 августа 2019, 14:04 — REGNUM
Актер и музыкант Джаред Лето может исполнить роль серийного убийцы в будущем фильме «Мелочи» (Little Things). Об этом 1 августа сообщил журнал Variety.
Таким образом, в случае заключения контракта он сможет присоединиться к Дензелу Вашингтону и Рами Малеку, которые уже участвуют в проекте. В качестве режиссера этой картины выступит Джон Ли Хэнкок («Невидимая сторона», «Основатель», «Спасти мистера Бэнкса»).
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Напомним, сюжет фильма «Мелочи» (Little Things) расскажет о заместителе шерифа округа, который объединится со следователем LASD (Департамент шерифа округа Лос-Анджелес) для поимки серийного убийцы. Мировая премьера картины запланирована на 17 сентября 2018 года.
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