Лос-Анджелес, США, , 14:04 — REGNUM

Актер и музыкант Джаред Лето может исполнить роль серийного убийцы в будущем фильме «Мелочи» (Little Things). Об этом 1 августа сообщил журнал Variety.

Таким образом, в случае заключения контракта он сможет присоединиться к Дензелу Вашингтону и Рами Малеку, которые уже участвуют в проекте. В качестве режиссера этой картины выступит Джон Ли Хэнкок («Невидимая сторона», «Основатель», «Спасти мистера Бэнкса»).

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Напомним, сюжет фильма «Мелочи» (Little Things) расскажет о заместителе шерифа округа, который объединится со следователем LASD (Департамент шерифа округа Лос-Анджелес) для поимки серийного убийцы. Мировая премьера картины запланирована на 17 сентября 2018 года.

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