Пекин, , 13:48 — REGNUM

Китайский анимационный фильм «Нэчжа» продолжает лидировать по сборам на китайском рынке уже седьмой день подряд с самого момента премьеры, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

Картина представляет собой полнометражную анимационную ленту. Она собрала почти 172 млн юаней (около $24,8 млн) за седьмой день проката 1 августа. Общие сборы фильма на китайском рынке достигли 1,47 млрд юаней, что делает картину самой кассовой китайской анимацией на внутреннем рынке Поднебесной.

Картина рассказывает историю жизни мифического китайского персонажа Нэчжа. Однако, в отличие от предыдущих появлений персонажа в кинопродукции, в новой картине его образ серьезно переосмысляется в сторону озорного паренька, нежели героического мальчика.

На втором месте расположился первый китайский фильм о пожарных «Храбрецы», собрав 116,55 млн юаней за 1 августа. Третье место по сборам досталось китайской семейной драме «Поиск» с ее 8,86 млн. юаней.

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