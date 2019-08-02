Москва, , 12:38 — REGNUM

Частное международное книжное издательство Macmillan Publishers распространило информацию о предстоящем издании мемуаров бывшего сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдварда Сноудена «Личное дело» (по данным «Гардиан», книга получит название «Постоянная запись»). Выпуск будет приурочен ко Дню Конституции США — 17 сентября.

Сноуден Иван Шилов © ИА REGNUM

Книга одновременно появится в магазинах в 20 странах, в том числе в США, Великобритании, Австралии, Индии и ЮАР. «Впервые он расскажет историю своей жизни, и о том, как он строил, а затем разрушал эту систему», — говорится в релизе издательства. Сам же Сноуден также разместил анонс книги у себя в Twitter: «Итак, я раскрыл международный заговор и причины, по которым этот секрет не раскрылся».

Предварительный заказ можно сделать на сайте издательства.