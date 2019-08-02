Китайская Народная Республика, 2 августа 2019, 12:04 — REGNUM
Китай опротестовал выход Соединённых Штатов из заключённого с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сегодня, 2 августа, в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.
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«Китайская сторона против таких действий, — приводит ТАСС слова представителя внешнеполитического ведомства.
Дипломат добавила, что Пекин призывает Соединённые Штаты придерживаться своих обязательств в рамках договора.
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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении расторгнуть ДРСМД по причине нарушения договора Россией. Основная претензия Вашингтона — к ракете 9М729. В феврале глава Белого дома объявил о выходе страны из договора. В свою очередь 4 марта президент России Владимир Путин, реагируя на соответствующий шаг американской стороны, подписал указ о приостановлении выполнения Москвой ДРСМД.
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Сегодня, 2 августа, США официально выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, действовавшего с 1987 года.