Китайская Народная Республика, , 12:04 — REGNUM

Китай опротестовал выход Соединённых Штатов из заключённого с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сегодня, 2 августа, в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

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«Китайская сторона против таких действий, — приводит ТАСС слова представителя внешнеполитического ведомства.

Дипломат добавила, что Пекин призывает Соединённые Штаты придерживаться своих обязательств в рамках договора.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении расторгнуть ДРСМД по причине нарушения договора Россией. Основная претензия Вашингтона — к ракете 9М729. В феврале глава Белого дома объявил о выходе страны из договора. В свою очередь 4 марта президент России Владимир Путин, реагируя на соответствующий шаг американской стороны, подписал указ о приостановлении выполнения Москвой ДРСМД.

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Сегодня, 2 августа, США официально выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, действовавшего с 1987 года.