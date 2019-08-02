Рязань, , 11:57 — REGNUM

2 августа в Рязани, в день города, открывается девятый музыкальный фестиваль «Подбелка». 2019 год ознаменуется беспрецедентным количеством площадок: только на Почтовой улице будет установлено 5 сцен, также они появятся на террасе с Главпочтамтом, на Лыбедском бульваре, и Мюнстерской улице. Своим исполнительским мастерством рязанцев порадуют 50 коллективов. Хедлайнерами праздника выступят певица УмКа (Анна Герасимова) с группой «Новый состав», группа «Меланхолия» из Электростали, кинорежиссер Александр Гурьянов с оригинальным электрическим проектом, и группа John Lennon с ее лидером Александром Костровым. Особенностью этого фестиваля станет открытие отдельной детской площадки.