Выборг, Ленинградская область, , 11:31 — REGNUM

Со 2 по 8 августа 2019 года в Выборге пройдет XXVII фестиваль российского кино «Окно в Европу». В этом году фестиваль будет посвящен памяти выдающегося актера, режиссера и сценариста Ролана Антоновича Быкова, 90-летний юбилей которого будет отмечаться осенью.

2 августа колонна прославленных российских артистов проследует от гостиницы «Дружба» к фестивальному залу «Выборг-палас». На открытии будет показана работа режиссера Константина Худякова «Конец сезона» с участием Анны Чиповской, Юлии Пересильд, Дмитрия Ендальцева.

Среди многочисленных программ форума традиционно выделяется конкурс игрового кино «Осенние премьеры». В этом году на первенство в различных номинациях претендуют 23 фильма. Среди них критики выделяют картины «Элефант» продюсеров Сергея Сельянова и Алексея Гуськова (режиссер и сценарист пока не желают объявляться), «Танец с саблями» Юсупа Разыкова, «Семь пьяниц» Сергея Кузнецова , «Смерть нам к лицу» Бориса Гуца, «Простой карандаш» Натальи Назаровой, «Я свободен» Ильи Северова.

Для фильма закрытия организаторы выбрали ленту Павла Руминова «Успех».