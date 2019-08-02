Нью-Йорк, США, , 11:50 — REGNUM

В трейлере нового, третьего, сезона сериала «13 причин почему» от Netflix школьники ищут причины гибели одноклассника. Видеоролик был опубликован на YouTube-канале платформы 1 августа.

В трейлере главный герой истории, подросток Клэй Дженсен (Дилан Миннетт) рассуждает о том, что могло случиться с его школьным знакомым. В конце видео показаны похороны, но причина смерти героя не раскрывается. «Если вы что-то знаете — скажите об этом», — обращаются к детям взрослые персонажи.

Третий сезон сериала «13 причин почему» запустится на платформе Netflix осенью 2019 года. Первый сезон шоу был выпущен в 2017 году, и недавно представителям платформы пришлось удалить из финала сезона одну из ключевых сцен из-за частых обращений психологов. В истории рассказывается о девушке Ханне, которая закончила жизнь самоубийством.

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