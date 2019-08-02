Ростов, Ярославская область, , 11:08 — REGNUM

Со 2 по 4 августа на территории музея-заповедника «Ростовский кремль». Будет проходить IX Международный фестиваль средневековой культуры «Ростовское действо». Об этом сообщается на офицальном портале Министерства культуры. По традиции программа форума обширна: она включает книжную выставку, экспозиция золотого шитья, музыкальные выступления, встречи с писателями и художниками и многое другое. Особое внимание — искусству колокольного звона. В музее состоится круглый стол, посвященный музеям колоколов в России и Европе, пройдут представления мастеров колокольного звучания.

Поклонники хорового пения смогут услышать византийский хор «Моисей Петрович» из Сербии и Хор подворья Оптиной пустыни из Санкт-Петербурга.

3 августа организаторы предложат внимание посетителей спектакль-фантазию «Гамлет» в знаменитых переходах русской средневековой архиерейской резиденции, которые должны напомнить стены Эльсинора. В исполнении театра «Новая опера» оживут события трагедии Уильяма Шекспира в постановке режиссера Геннадия Шапошникова и сопровождении музыки Амбруаза Тома, Дмитрия Шостаковича и Гектора Берлиоза.