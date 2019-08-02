Великий Новгород, , 11:06 — REGNUM

1 августа в Великом Новгороде произошло большое культурное событие — городе был открыт первый театр под открытым небом. Символично, что для премьеры был выбран исторический фолк-мюзикл «Садко». Декорации строились с весны: организаторы хотели создать настоящий средневековый Новгород. Зрительный зал, рассчитанный на 500 человек, был заполнен. Поклонники театрального искусств тепло встретили солистов Новгородского музыкального театра «Водевиль» и артистов театра огня «Фалькор» и хореографических коллективов «Таш», «Бэт» и «Валентина», принявших участие в проекте. Автор текстов — новгородский прозаик и поэт Дмитрий Иванов, музыки — композитор Александр Леонов.

Показ спектаклей запланирован на выходные дни в течение всего туристического сезона. Впрочем, продюсер и инвестор Георгий Писарев намерен со временем расширить и репертуар и строить новые площадки. Кстати, по утверждению канала Vesti53, до революции в городе успешно функционировал летний театр, а представления давали именно самодеятельные коллективы.