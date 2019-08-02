Фриско, США, , 11:44 — REGNUM

Разработчики из Gearbox Software 1 июля на официальном YouTube-канале игры Borderlands представили персональный трейлер одной из героинь предстоящего проекта. Он посвящён солдатке Моуз и её боевому роботу Железному Медведю.

Компьютерная игра Borderlands 3

Моуз была членом элитного военного отряда, который использует боевых роботов для участия в военных конфликтах. После смерти всех членов отряда, девушка вместе с Железным Медведям отправилась путешествовать и искать новую работу.

Напомним, Моуз станет одним из четырёх играбельных персонажей предстоящей Borderlands 3. Активная способность девушки позволяет ей призывать робота на поле боя и управлять им. Игроки по своему усмотрению смогут улучшать Железного Медведя и оснащать его различным вооружением.