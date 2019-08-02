Лос-Анджелес, США, , 11:43 — REGNUM

Сценарист Marvel Жаклин Шеффер не готова поддаваться модным тенденциям ради славы фильма «Черная вдова». Об этом она рассказала в интервью изданию Inverse 1 августа.

По словам Шеффер, ей не интересно «прогибаться» под мировые стандарты кинокомиксов. Сценарист отмечает, что в традиционных фильмах о супергероях акцент устанавливается на боевой силе персонажей, а злодеи преимущественно плоские, негативные персонажи. Будущий фильм «Черная вдова» перевернет, по мнению Шеффер, представления людей о жанре.

Как отметила сценарист: она не волнуется о том, что есть вероятность, что игнорирование масштабных драк и однозначных злодеев может вызвать негативные реакции у поклонников. Шеффер важно, чтобы проект соответствовал ее внутренним убеждениям и принципам.

Она заявила также, что ценит важность социальных изменений на телевидении: возможность внедрять в кинопроекты женщин и людей других рас, чтобы снизить уровень дискриминации в кинематографе.

Ранее на фестивале Comic Con в Сан-Диего глава студии Marvel Comics Кевин Файги анонсировал выход фильма «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Картина выйдет в прокат в 2020 году.

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