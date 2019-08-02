Нью-Йорк, США, , 11:20 — REGNUM

В сценарии сериала «Игра престолов» объясняется, почему дракон Дрогон сжег Железный трон. Текст сценария был опубликован на сайте премии «Эмми» 1 августа.

Работники телекомпании HBO поделились сценарием финальной серии шоу, написанным Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Уайссом. В нем раскрываются мотивации некоторых героев. В частности, объяснен поступок дракона Дрогона, который после смерти своей хозяйки Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) сжег Железный трон, несмотря на то, что она шла к нему всю жизнь. В сценарии сказано, что трон был не целью дракона, а лишь «наблюдателем, оказавшимся на пути его ярости».

До этого фанаты были уверены, что дракон сжег трон, потому что считал именно его истинной причиной смерти Дейенерис. В сценарии также есть ответ на главный вопрос, которым задавались поклонники шоу: кто будет сидеть на Железном троне. Ответ получился лаконичный: «Никто».

Сериал «Игра престолов» завершился в 2019 году и побил рекорд по количеству номинаций на премию «Эмми». Он претендует на награду 32 раза, в то время как предыдущий рекордсмен, сериал «Полиция Нью-Йорка», был номинирован 27 раз в 1994 году.

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