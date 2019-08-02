Ульяновск, , 09:56 — REGNUM

В Ульяновской области разработали законопроект, касающийся статуса педагогических работников. Законопроект вынесен на обсуждение в рамках августовского образовательного форума, который планирует посетить министр просвещения России Ольга Васильева, пишет на своей странице в Фейсбуке губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Проект регионального закона «О статусе педагогических работников Ульяновской области» станет одним из главных вопросов на площадках августовского образовательного форума. Глава региона отмечает, что «новизна законопроекта» заключается в том, что устанавливаются «дополнительные статусы» педработников: «педагог-наставник», «педагог-методист», «педагог-исследователь».

По замыслу авторов законопроекта, это повысит престиж педагогов, которые будут заниматься наставничеством, методической и исследовательской работой. Также они будут получать ежемесячные выплаты.

По данным министерства образования, в Ульяновской области к приёмке готовятся 776 образовательных организаций, в том числе 409 школ, 276 детских садов, 60 учреждений дополнительного образования муниципального и регионального уровня. В настоящее время приняты комиссиями более 44 образовательных организаций. На ремонтные работы в этом году из бюджета региона направлено свыше 150 млн рублей.