Варшава, , 11:02 — REGNUM

Студия разработки видеоигр CD Projekt Red анонсировала выпуск карточной настольной игры Cyberpunk 2077 — Afterlife: The Card Game по своему проекту Cyberpunk 2077. Информация о новинке была опубликована на сайте студии 1 августа.

В игре участники борются за власть в вымышленном городе Найт-Сити, где необходимо все время привлекать наемников для выполнения различных миссий. Успех в делах увеличивает вашу репутацию, а от уровня репутации зависит количество получаемых победных очков. Победит тот, кто наберет больше всех и окажется самым влиятельным «киберпанком» в городе. Основная игровая механика — колодостроительная: необходимо вовремя сбрасывать и покупать нужные карты, чтобы получить полезную колоду.

Cyberpunk 2077 — Afterlife: The Card Game должна будет выйти в 2020 году.

Интересно, что видеоигра Cyberpunk 2077, по мотивам которой создана настольная, — родилась из настольно-ролевой игры Cyberpunk 2020 в 90-е годы. Ее автор, Майкл Подсмитт, будет присутствовать в качестве персонажа в будущей видеоигре Cyberpunk 2077.

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