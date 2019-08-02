Казань, , 07:26 — REGNUM

В Казани до 19 августа 2019 года пройдут общественные обсуждения планов по приспособлению объекта культурного наследия республиканского значения с почти 180-летней историей. На сайте комитета по охране объектов культурного наследия Татарии обнародована проектная документация на объект — «музей Казанской иконы по ул. Большая Красная, д.10» — воссозданный в 2016 году объект культурного наследия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Здание, построенное по проекту архитектора Фомы Петонди, планируется приспособить под музей, для чего подготовлена проектная документация.

«Здание зафиксировано на многочисленных дореволюционных фотографиях общего вида Казанского Богородицкого женского монастыря, — отмечается в документации. — С учётом мнения собственника здания комитетом Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия было выдано задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия №1/18 от 01.10.2018 года, в соответствии с которым была разработана проектная документация на проведение работ по приспособлению здания под музей, установке вывески и рекламной конструкции».

Проект не затрагивает фундаменты, но потребует перепланировки внутренних помещений.

Напомним, в Казани на улице Большая Красная, 5 на сегодня также идёт восстановление собора Казанской иконы Божией Матери, созданного в 1798 году. Также, по сообщению пресс-службы Казанской епархии, в октябре после того, как завершат восстановление росписей пещерного храма собора, в одном из его омещений откроется музей.