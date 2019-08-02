Оренбург, , 07:10 — REGNUM

В Оренбургской области с 23 по 28 августа пройдёт XII Международный кинофестиваль «Восток & Запад. Классика и Авангард», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры региона.

Торжественную церемонию открытия кинофестиваля 23 августа в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье» проведут две звёздные пары: Егор Бероев и Ксения Алфёрова; Денис Косяков и Мария Горбань.

В двенадцатый раз мероприятие соберет творцов и поклонников кинематографа. За сравнительно короткий срок фестиваль стал центром культурного притяжения регионов, заслужив многочисленные положительные отклики российских и зарубежных деятелей визуального искусства.

Кинофестиваль-2019 посвящён Году театра в России. А это значит, что в рамках фестиваля оренбуржцы получат возможность увидеть любимых актеров не только на киноэкране, но и на сценах оренбургских театров.

С 2008 по 2018 год в фестивале приняли участие кинематографисты более чем из 50 стран мира, показано свыше тысячи фильмов зарубежных и российских режиссёров, состоялось свыше 100 премьер.

В 2018 году участниками фестивальных мероприятий стало свыше 30 тысяч жителей Оренбургской области.