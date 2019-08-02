Ульяновск, 2 августа 2019, 06:47 — REGNUM
В Москве на ВДНХ открылась тематическая выставка, подготовленная ульяновским областным художественным музеем. До 3 ноября здесь будет работать экспозиция «Поленов, Пластов, Пикассо и не только», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.
В регионе отмечают, что проект реализован в рамках межмузейного обмена, в рамках которого музеи регионов могут представить в Москве «лучшие предметы из своих собраний». В степах павильона «Рабочий и колхозница» художественный музей из Ульяновской области выставил 90 экспонатов — как картины, так и изделия декоративно-прикладного творчества.
Представлены работы русских художников
Кроме того, выставлены предметы керамики Пабло Пикассо, которые в 1970 году были переданы в дар от вдовы художника.
Как сообщало ИА REGNUM, межмузейное сотрудничество налажено между Ленинским мемориалом в Ульяновске и мемориалом Мао Цзэдуна, музеем Лю Шаоци в Китае. В 2019 году стартуют совместные юбилейные проекты, посвященные 150-летию Владимира Ленина. На ближайшие два года запланирована выставка детского рисунка «Ульяновск — родина Ленина», которая будет экспонироваться в мемориале Мао Цзэдуна. В свою очередь, выставка детского рисунка «Шаошань — родина Мао Цзэдуна» будет экспонироваться в Ленинском мемориале, в Ульяновске.