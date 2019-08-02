Ульяновск, , 06:47 — REGNUM

В Москве на ВДНХ открылась тематическая выставка, подготовленная ульяновским областным художественным музеем. До 3 ноября здесь будет работать экспозиция «Поленов, Пластов, Пикассо и не только», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В регионе отмечают, что проект реализован в рамках межмузейного обмена, в рамках которого музеи регионов могут представить в Москве «лучшие предметы из своих собраний». В степах павильона «Рабочий и колхозница» художественный музей из Ульяновской области выставил 90 экспонатов — как картины, так и изделия декоративно-прикладного творчества.

Представлены работы русских художников XVIII—XX веков — Василия Поленова, Владимира Маковского, Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Исаака Левитана, Алексея Кравченко, Елены Бебутовой, Натальи Гончаровой. Отдельный раздел посвящён творчеству уроженца Ульяновской области Аркадию Пластову.

Кроме того, выставлены предметы керамики Пабло Пикассо, которые в 1970 году были переданы в дар от вдовы художника.

Как сообщало ИА REGNUM, межмузейное сотрудничество налажено между Ленинским мемориалом в Ульяновске и мемориалом Мао Цзэдуна, музеем Лю Шаоци в Китае. В 2019 году стартуют совместные юбилейные проекты, посвященные 150-летию Владимира Ленина. На ближайшие два года запланирована выставка детского рисунка «Ульяновск — родина Ленина», которая будет экспонироваться в мемориале Мао Цзэдуна. В свою очередь, выставка детского рисунка «Шаошань — родина Мао Цзэдуна» будет экспонироваться в Ленинском мемориале, в Ульяновске.