Курган, 2 августа 2019, 06:36 — REGNUM
В Кургане развернулась «война» петиций относительно артистов, которых необходимо пригласить на празднование Дня города 24 августа 2019 года. Одни жители столицы Зауралья хотят видеть хедлайнерами праздничного шоу группу «Любэ», другие — IC3PEAK. Обе петиции направлены в адрес врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова и депутата Госдумы РФ Александра Ильтякова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Петицию с просьбой пригласить группу «Любэ» на данный момент поддержали 10 человек.
Группу IC3PEAK в качестве хедлайнера хотят увидеть 89 человек. Они утверждают, что «Любэ» далеки от молодёжи.
В комментариях в социальных сетях курганцы видят «золотую середину» в приглашении обеих музыкальных коллективов, дабы праздник состоялся у всех поколений жителей столицы Зауралья.