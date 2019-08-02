Курган, , 06:36 — REGNUM

В Кургане развернулась «война» петиций относительно артистов, которых необходимо пригласить на празднование Дня города 24 августа 2019 года. Одни жители столицы Зауралья хотят видеть хедлайнерами праздничного шоу группу «Любэ», другие — IC3PEAK. Обе петиции направлены в адрес врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова и депутата Госдумы РФ Александра Ильтякова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Петицию с просьбой пригласить группу «Любэ» на данный момент поддержали 10 человек.

«Если с «Любэ» будут несостыковки, тогда везите нам «Иванушек International» или «На-На», или «БИ-2», или «Дискотеку Авария». Это группы, любимые миллионами», — пишут желающие услышать голос Николая Расторгуева.

Группу IC3PEAK в качестве хедлайнера хотят увидеть 89 человек. Они утверждают, что «Любэ» далеки от молодёжи.

«Говорить с подрастающим поколением нужно на одном языке», — пишут поклонники молодой группы.

В комментариях в социальных сетях курганцы видят «золотую середину» в приглашении обеих музыкальных коллективов, дабы праздник состоялся у всех поколений жителей столицы Зауралья.