Улан-Удэ, , 06:33 — REGNUM

Виктория Дашиева из Бурятии завоевала титул «Мисс монгольских наций». В юбилейный, 15-й раз международный конкурс красоты проходил в столице Монголии — Улан-Баторе.

Как сообщает «Байкал-Daily», за титул боролись ещё 4 девушки из Бурятии, а также представительницы Монголии и Китая.

В течении трёх недель конкурсантки прошли несколько этапов. Виктория Дашиева на одном из конкурсных этапов, в частности, рассказала об особенностях Байкала, затронув тему экологии.

Как ранее сообщало иа, ранее студентка из Карачаево-ЧеркесииХалимат Айбазовастала победительницей международного конкурса красоты «Красавица Вселенной»

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