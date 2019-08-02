Нижний Новгород, , 06:10 — REGNUM

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» (ННГАСУ) объявило о закупке у единственного поставщика услуги по разработке научно-проектной документации по реставрации башен Нижегородского кремля. На сайте госзакупок не уточняется название исполнителя, но известно что стоимость услуг — 1 752 501 рубль, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кремль. Нижний Новгород (cc) Кривошеина Мария

Документацию разработают для объектов культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля: стены и башни, 1500 — 1511гг.» — Дмитриевской, Никольской, Ивановской и Зачатьевской башен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на разработку проектов укрепления склонов Нижегородского кремля планируется потратить свыше 37 млн рублей. Соответствующие тендеры объявлены властями области. Результат работ исполнитель должен предоставить к марту 2020 года. Победителей трёх тендеров определят до конца августа 2019 года.

Напомним, частичные реставрационные работы в башнях кремля выполнит микропредприятие — ООО «Фрегат», ставшее единственным участником соответствующего тендера стоимостью 20,1 млн рублей. Работы должны завершить к середине ноября 2019 года.

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