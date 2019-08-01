Санкт-Петербург, , 22:16 — REGNUM

Градостроительный совет при правительстве Петербурга отправил на доработку проект памятника писателю Даниилу Гранину, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Члены Градсовета 1 августа рассмотрели эскиз памятника авторства Евгения Буркова. По его задумке, Гранин изображен сидящим и задумчивым, рядом — огромный фолиант.

«Мы расстегнули ему костюм, одели в пуловер, собственно, он так носил. Он стал более открытым, менее похожим на чиновника, так скажем. Более раскованная поза писателя с необходимыми и присущими писателю атрибутами — ручка и лист бумаги», — сказал скульптор Бурков.

Однако у многих членов Градсовета возникли вопросы к эскизу, особенно к гранитной основе, на которой будет сидеть автор «Блокадной книги» и шрифту, которым будет выбита надпись «Даниил Гранин». По их мнению, шрифт слишком крупный и выглядит неудачно.

Кроме того, больше всего претензий у Градсовета вызвало само местоположение памятника — на Дальневосточном проспекте, в «спальном» Невском районе Петербурга, у библиотеки, названной именем писателя.

Член совета, руководитель центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов даже дал монументу условное название «Гранин в кустах». Тем не менее, как подтвердил главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев, местоположение памятника не обсуждается, тем более его одобрила дочь писателя.

Однако сам эскиз его авторам еще предстоит доработать.

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