Бахчисарай, Крым, , 18:13 — REGNUM

Бахчисарайский Ханский дворец является самым крупным реконструируемым объектом культурного наследия в рамках ФЦП развития Крыма. Об этом 1 августа на совещании в Совмине РК сообщила министр культуры Крыма Арина Новосельская.

Петр Кончаловский. Бахчисарай. Ханский дворец. 1930

«Его финансирование составляет около 2 млрд руб. Завершить реставрационные работы планируется к концу 2022 года», — отметила министр.

По её словам, в октябре 2019 года должны быть готовы положительные заключения экспертизы по девяти объектам на общую сумму 490 млн рублей. В декабре — ещё по четырем объектам на сумму 928 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава РК Сергей Аксёнов выступил с предложением расширить выставочные площади Ханского дворца.

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