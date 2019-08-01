Владимир, , 16:57 — REGNUM

Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике обещают не требовать плату с туристов за фотографии на фоне памятников архитектуры, а также с художников за воспроизведение памятников в рисунках — если всё это будет делаться для личного пользования, а не использоваться в коммерческих целях. Соответствующее разъяснение опубликовано на сайте ВСМЗ 31 июля.

В музее также объяснили решение о взимании платы за использование изображений музейных предметов и музейных зданий в коммерческих целях «работой по защите своих законных прав и интересов». Как напомнили в ВСМЗ, с 1996 года действует норма о том, что изготовители сувенирной, печатной и иной продукции были обязаны обращаться в музеи за разрешением использовать изображения музейных зданий. С теми предпринимателями, которые уже торгуют сувенирной продукцией, в музее обещают попытаться урегулировать ситуацию в досудебном порядке — через заключение договоров. В ином случае ВСМЗ намерен обращаться в суд.

«Музей-заповедник не пытается «выдумать» способы заработка, как это утверждают отдельные оппоненты музея, а лишь перенимает опыт подобной работы других музеев нашей страны по соблюдению законодательства и защите своих законных прав», — говорится в сообщении.

Отметим, что двумя неделями ранее Владимиро-Суздальский музей-заповедник утвердил новый прейскурант платных услуг, в который вошла плата за использование изображений культурных ценностей. Так, для физических и юридических лиц использование изображений на товарах народных промыслов, товарах народного потребления будет стоить от 100 до 50 тыс. рублей, использование изображений на сувенирной продукции — 10−20 тыс. рублей.