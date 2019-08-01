Нью-Йорк, США, , 17:05 — REGNUM

Из сериала «Пацаны» вырезали интимную сцену с Хоумлендером. Об этом на Reddit 31 июля рассказал один из создателей сериала Эрик Крипке.

В вырезанной сцене Хоумлендер встаёт на одного из орлов на крыше Крайслер-билдинг и начинает мастурбировать, произнося: «да, я могу делать всё, что захочу». По мнению Крипке сцена удалась, но руководство Amazon потребовало её удаления из финальной версии сериала.

Напомним, «Пацаны» — это американский телесериал, премьера которого состоялась 26 июля 2019 году. По сюжет проекта, отряд обычных людей сражается с сильнейшими супергероями мира, чтобы «поставить их на место».