Судак, Крым, , 16:33 — REGNUM

Завершилась одиннадцатая смена творческого форума «Таврида 5.0», посвященная созданию видеоконтента. Победители грантового конкурса получили 15 млн рублей на развитие своих творческих проектов, сообщили в пресс-службе форума корреспонденту ИА REGNUM1 августа.

Победителем грантового конкурса стала Тверезовская Дарья с проектом «Система навигации в городе Судак». На развитие инициативы она получила 1,8 млн рублей. Среди других отмеченных финансовой поддержкой участников — Купов Кантемир с психологической игрой «Шерлок», Стежко Анна с «Социальной видеошколой», Нина Каденева с региональным travel-блогом «Провинциалки», Федотова Дарья с проектом «Земля больших возможностей» и еще 25 человек.

На смену съехались 400 представителей видеоиндустрии из 85 регионов России: клипмейкеры, режиссеры, аниматоры, сценаристы и другие. В течение недели они принимали участие в работе 9 образовательных школ, посвященных различным современным жанрам кино. Например, веб-сериалам или мобильным фильмам.

Результатами стали готовые групповые проекты, представленные на форуме — короткометражные фильмы и заготовки для крупных идей. В рамках питчинга, проведенного телекомпанией СТС гости могли представить свои задумки для телеформата: так, по идее Андрея Сальникова из Санкт-Петербурга снимут сериал, а часть участников со своими работами отправятся на осенний конкурс проектов «Питч Лаб».

Смена проходила по с 26 августа. Эксперт школы молодежных веб-сериалов Дмитрий Котов отметил, что научиться снимать кино может любой: все зависит от таланта, однако на Тавриде удобно работать, потому что «кино — дело коллективное».

Ранее в рамках смены корреспондент ИА REGNUM пообщался с Дмитрием Котовым о веб-сериалах как новом формате кинематографа.

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Одиннадцатая смена, посвященная созданию видеоконтента, проходила в Крыму с 26 июля по 1 августа.

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