Грозный, , 16:21 — REGNUM

В Чечне состоится всероссийский фестиваль национальных театров «Федерация». Мероприятие пройдет в Грозном с 11 по18 сентября в рамках Года театра в России, сообщили ИА REGNUM 1 августа в пресс-службе главы и правительства региона.

Почти в эти же дни — с 15 по18 сентября в столице Чечни пройдет форум «Российский театр — XXI век. Новый взгляд». На него соберутся более 300 представителей национальных театров Северного Кавказа. Их вниманию будут предложены образовательные программы, мастерские для режиссеров, актеров, солистов-вокалистов и практикум по интернет-маркетингу.

Помимо этого, будут проведены семинары для технических цехов. На них будут повышать квалификацию технологи по изготовлению театральных костюмов, гримеры, постижеры, художники-сценографы и постановщики. Их будут вести педагоги из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары.

Организаторами обоих крупных театральных мероприятий являются Минкульт РФ и Союз театральных деятелей РФ.