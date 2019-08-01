Москва, , 15:50 — REGNUM

В социальной сети «Одноклассники» появилась 3D-маска дополненной реальности, на которой изображены главные объекты ВДНХ. Платформа сообщила о запуске проекта 1 августа.

Он приурочен к 80-летию главной выставки страны. Функция доступна пользователям приложений для трансляции OK Live и мобильных видеозвонков для устройств под управлением iOS и Android. В случае её включения при использовании фронтальной камеры на пользователя «надеваются» очки, в отражении которых видны плавно меняющиеся главные объекты выставки.

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Напомним, празднование 80летнего юбилея ВДНХ пройдет с 1 по 4 августа 2019 года. В его рамках будет проведено более 50 концертов, открыты три выставки и один новый музей. Гости ежедневно смогут видеть световое и проекционное шоу.

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