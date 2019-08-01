Москва, , 16:15 — REGNUM

Издательство Crowd Games выпустило настольную игру отечественного автора Константина Селезнева «Тайная Власть. Новый мировой порядок» — о секретных агентах и теории заговоров. Анонс новинки появился в официальной группе компании в социальной сети «ВКонтакте» 31 июля.

В игре участники должны развивать свою агентскую сеть, внедряя своих протеже в социальные и политические организации. Задача — набрать как можно больше победных очков, контролируя город и заключая выгодные контракты с международными организациями. Действие игры происходит в альтернативном антиутопическом XX веке.

Партия рассчитана на 2−4 человека и может длиться 40−75 минут.

Константин Селезнев — российский разработчик настольных игр. Ему принадлежат такие проекты, как «Кошмариум», «Свинтус 3D» Master of the Galaxy и «Культ».

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