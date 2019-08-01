Москва, , 15:27 — REGNUM

Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) анонсировал церемонию премии «Михалооскор 2019». Соотвествующую публикацию он разместил 31 июля на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Также в соцсети создана группа «Михалооскора», в которой сообщается, что мероприятие пройдет пройдет 15 февраля 2020 года в московском кинотеатре «Октябрь».

Поклонники поинтересовались в комментариях по поводу того, когда будет оглашен список номинаций. Другие стали предлагать свои варианты их названий: «Губы эпичности», «Звенящая пошлость», «Распустите крылья, страусы», «Звезда смeрти возвращается», «Дети по-прежнему против» и другие.

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Свой последний обзор BadComedian посвятил картинам «Миллиард» и «Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители». Ролик он опубликовал на своем YouTube-канале 26 июля 2019 года.

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