Лос-Анджелес, США, , 15:55 — REGNUM

Вышел первый выпуск комикс-серии Marvel «Сила Икс» (Power of X). Издательство обещало показать в нем важную сцену для развития истории отряда Люди Икс, сообщило издание Comic Book 31 июля.

В пяти выпусках Marvel Comics обещали рассказать историю взаимоотношений ученой-генетика Мойры МакТаггерт и профессора школы Икс Чарльза Ксавьера. В первом номере они встречаются и Мойра признается, что знает что-то важное о будущем и миссии Ксавьера в жизни мутантов. Когда Ксавьер просит рассказать о том, что его ожидает, Мойра предлагает прочитать ее мысли с помощью телекинеза. Ксавьер делает это и оказывается шокирован полученной информацией. Однако читатели не знают, что именно он узнал.

Как эта история скажется на жизни отряда Люди Икс, пока неизвестно, однако еще в мае 2019 года ее анонсировали в издательстве, назвав очень важной.

https://twitter.com/Marvel/status/1131954521977049088

Недавно завершилась кинофраншиза «Люди Икс» производства студии Fox и права на группу мутантов оказались у Disney. Вполне вероятно, что герои однажды попадут в киновселенную Marvel.

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