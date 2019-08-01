Нью-Йорк, США, , 14:43 — REGNUM

HBO снимет сериал по международному бестселлеру писательницы Медлин Миллер «Цирцея», телеканал выиграл в конкурентной борьбе за право экранизации. Об этом 31 июля сообщил портал The Mary Sue.

Шоу будет состоять из 8 эпизодов, проект возглавят Рик Джаффа и Аманда Сильвер — создатели трилогии «Планета обезьян» и таких фильмов, как «Мир юрского периода» (2015), «Мулан» (2020) и «В сердце моря» (2015).

Стоит отметить, что это будет первый телевизионный проект дуэта. Руководитель отдела оригинального контента канала HBO Max Сара Обри заявила о «современном и феминистском подходе» к сериалу и желании работать с Джаффа и Сильвер над этим проектом.

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Медлин Миллер опубликовала свою книгу «Цирцея» в апреле 2018 года. Она получила премию Goodreads Choice Award 2018 в номинации «Фэнтэзи».