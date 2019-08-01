Нью-Йорк, США, , 14:44 — REGNUM

Несколько киностудий хотели снять полнометражный фильм по вселенной сериала «Ходячие мертвецы» от AMC. Генеральный директор телекомпании AMC Джош Сапан рассказал об этом журналу WRAP 31 июля.

Изначально съемками фильма по шоу заинтересовалась студия Universal, однако Сапан утверждает, что получал несколько конкурентных предложений. Однако назвать потенциальных претендентов на право владеть фильмом глава AMC отказался, как и условия заключенной сделки между телекомпанией и киностудией Universal.

Фильм будет транслироваться только в кинотеатрах. Эта история о Рике Граймсе — одном из главных героев «Ходячих мертвецов». Пока неизвестно, когда состоится премьера проекта.

Сериал «Ходячие мертвецы» транслировался с 2010 года. В истории рассказывается о группе людей, которые пытаются выжить посреди зомби-апокалипсиса. В октябре 2019 года состоится премьера десятого сезона сериала. В 2015 году был также запущен спин-офф шоу — «Бойтесь ходячих мертвецов».

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