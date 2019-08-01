Токио, , 14:39 — REGNUM

В сети появился тизер второго полнометражного фильм по аниме-франшизе «Моя геройская академия». Ролик был опубликован на японском YouTube-канале «Тохо» 31 июля.

Премьера фильма «Восход героев. Моя геройская академия» назначена на 20 декабря 2019 года. Ученики академии, обладающие сверхспособностями, сплотятся вместе, чтобы помочь двум главным героям — Мидории и Бакуго — справиться с надвигающимися врагами.

Это будет финальный проект кинофраншизы. При этом одноименный аниме-сериал осенью представит публике четвертый сезон. Манга по вселенной выпускается с 2014 года.

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Первый полнометражный фильм «Моя геройская академия» вышел в 2018 году. В истории рассказывается о вымышленном мире, где все люди обладают сверхспособностями и подростки поступают в специальные училища, где учатся управлять своими силами.

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