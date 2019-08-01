Москва, , 13:06 — REGNUM

Премьера сериала «Сказочный патруль. Хроники чудес» состоится 2 августа 2019 года в мобильном приложении «Мульт». Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба анимационной студии «Паровоз».

Анимационное шоу ориентировано на детскую аудиторию в возрасте от четырех лет. Каждый новый эпизод расскажет о приключениях девочек-волшебниц и знакомых зрителям персонажей: Коте Ученом, Цветике-Разноцветике, Василисе, Лешем и других.

Сериал выполнен в жанре 3D-анимации, которая будет дополняться моушен-комиксами.

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Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор анимационной студии «Паровоз» Антон Сметанкин:

«Художественный стиль нашего премьерного мультсериала представляет собой сочетание 3D-графики с давней страстью «Паровоза» — моушн-комиксами. Поэтому я могу с полной уверенностью сказа ть, что в «Хроники чудес» студия вложила весь талант режиссеров и художников, помноженный на любовь к нашему «Сказочному патрулю». Результат, который мы получили — по-настоящему семейный мультсериал, который будут смотреть не только дети, но и их родители, ведь основные почитатели анимированных комиксов во всем мире — это старшее поколение».

В компании также сообщили, что премьера первого эпизода сериала «Путешествия Зайки» состоится в рамках проекта «Мульт в кино» 17 августа 2019 года (101 выпуск), а 14 сентября 2019 года серию покажут на телеканалах «МУЛЬТ», «Тлум HD» и ANI.

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Напомним, в 2017 году мультсериал «Сказочный патруль» стал лауреатом премии «Икар», шоу также получило серебряную награду международной премии Cyber Sousa в номинации «Лучший иностранный анимационный сериал». Студия «Паровоз» отмечает, что «Сказочный патруль» лидирует среди брендов продажам игрушек среди российских лицензий (согласно данным NPD Group за 2018 год).

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