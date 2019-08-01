Лос-Анджелес, США, , 12:48 — REGNUM

Звезда «Звездного пути» Уильям Шетнер заявил о том, что он готов сняться в новом фильме популярной франшизы, над созданием которого будет работать Квентин Тарантино. Об этом 31 июля сообщил портал Redshirts Always Die.

Актер сказал, что если Тарантино этого хочет, то все что ему нужно сделать — это просто попросить Шетнера участвовать в проекте. Стоит отметить: пока нет никакой информации о том, в какой промежуток времени будут происходить события новой картины киновселенной.

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Напомним, ранее Квентин Тарантино, когда речь заходила о «Звездном пути», неоднократно заявлял, что такой персонаж как Джеймс Тиберий Кирк, сыгранный Уильямом Шетнером, превратил его в фаната «Звездного пути». Однажды он пошутил, что он не является поклонником «Звездных войн» по той причине, что там нет Шетнера.

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