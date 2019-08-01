Нижний Новгород, 1 августа 2019, 12:46 — REGNUM
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 1 августа проводит литургию на Соборной площади Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Сослужил Патриарху митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, сообщает ИА REGNUM.
На литургии присутствовали: полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов, самарский и нижегородский губернаторы Дмитрий Азаров и Глеб Никитин, председатель нижегородского парламента Евгений Лебедев.
ИА REGNUM напоминает, Патриарх Кирилл находится с визитом в Нижегородской области в связи с торжествами в честь Серафима Саровского (31 июля — 1 августа). Накануне предстоятель освятил главный храм Успенского собора Свято-Успенского мужского монастыря в Сарове. В дар храму предстоятель передал изготовленный в 30-х годах XVIII века Напрестольный крест из Свято-Успенской Саровской пустыни.
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