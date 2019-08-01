Севастополь, , 12:46 — REGNUM

Ко Дню крещения Руси в здании Античной экспозиции Музея-заповедника «Херсонес Таврический» открылась выставка «Благословением праведных возвышается город». Выставочный проект посвящен праведникам и святым Херсонеса и Тавриды. Об этом сообщается на портале Министерства культуры.

На выставке представлены редкие иконы с ликами святого Климента, святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, святого равноапостольного князя Владимира — крестителя Руси, а также живописные полотна, гравюры и уникальные книги по христианской тематике из личной коллекции попечителя Инкерманского монастыря, руководителя исторического клуба «Севастополь Таврический» Вадима Прокопенкова.

В экспозицию также вошли живописные работы и графика севастопольской художницы Аллы Карнаушенко.