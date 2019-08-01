Москва, , 12:25 — REGNUM

С 3 по 11 августа в России состоится ежегодный фестиваль экспериментов в сфере искусств «Человек мира». Он пройдёт в несколько этапов в разных городах: «Симфония мира» в Санкт-Петербурге, «Пробка мира» в Москве, «Состав мира» и «Река мира» в поезде Москва-Суздаль и в Суздальском районе.

Тема фестиваля 2019 года — «После и до». Вместе с композиторами, актерами, танцорами и художниками участники фестиваля отправятся из будущего в прошлое, от современности — к самым истокам.

Директор фестиваля Евгения Казарновская подчеркнула, что фестиваль-путешествие соединит вместе творческих людей из разных городов и позволит им почувствовать себя единым целым.

«Хотя мы отправляемся в этот путь все вместе, но путешествие всё равно будет для каждого своим. Мы будем ехать в одном поезде, играть одну симфонию, плыть по одной реке, есть за одним столом, окажемся в одной большой пробке, но чувствовать будем только то, что чувствуем мы. А может быть, мы все сможем почувствовать, что такое свобода и как это — быть открытым, безграничным и готовым к экспериментам и творчеству», — отметила она.

В свою очередь, идеолог фестиваля Андрей Попов подчеркнул уникальный масштаб мероприятия.

«Фестиваль — это большая передвижная лаборатория. Он уникален тем, что способен соединить около 700 творческих людей и создать для них условия для большого творческого процесса. Мы не ставим под собой больших задач и целей, мы просто создаем МИР, где спонтанность и креативность являются основными ценностями», — заявил Попов.

Симфония мира

Санкт-Петербург, 3 августа, 18:00—22:00 , Русский музей

Фестиваль откроется «Симфонией мира» 3 августа в Санкт-Петербурге. Площадка перед Русским музеем превратится в перформативное пространство, которое объединит разные виды искусства. Музыканты, художники, танцоры и актеры исследуют пространство вокруг с помощью тела, звука и цвета, совмещая подготовленные выступления с импровизациями. В музыкальной части программы выступят ансамбль iCQ-project, Аркадий Шилклопер, Brinstaar и другие. Вход свободный.

Пробка мира

Москва, 7 августа, 18:00—22:00 , парк искусств Музеон

Московская часть фестиваля посвящена экспериментам молодых театральных коллективов. 100 советских ретро-автомобилей, припаркованных возле здания Новой Третьяковки в парке искусств Музеон, создадут «Пробку мира» — спектакль-променад, исследующий русскую культуру. Авторами и участниками станут режиссеры Мастерская Брусникина, театр Алехандро Валенсио, проект актеров из Санкт-Петербурга, на котором они приедут прямиком из Северной столицы — «ЧудоМобильДетям», театр «Эскизы в пространстве», ансамбль Hodíla Ízba, а также Мириам Сехон, Кирилл Лопаткин, студенты Мастерских Женовача и Панкова и другие. Вход свободный.

Состав мира

Поезд Москва-Суздаль, 10 августа, отправление в 10:00 с Ярославского вокзала

Литературно-театральный поезд повезет из Москвы в Суздаль музыкантов, художников, танцовщиков и актеров. Художественный руководитель состава Павел Семченко из инженерного театра «Ахе», а драматург — Вячеслав Дурненков.

Каждый вагон превратится в сцену. В составе поезда 13 вагонов, посвященные русским писателям: вагон Пушкина, Достоевского, Чехова, Салтыкова-Щедрина, Гоголя, Хармса, Толстого и других. Зрители на протяжении пути смогут переходить из вагона в вагон, становиться частью site-specific действия и свидетелями спектаклей, аудио и визуальных инсталляций, поэтических и музыкальных баттлов, перформансов и цирковых представлений, будут смотреть кино и даже окажутся на дискотеке.

Так, в одном из вагонов можно будет увидеть хореографическую зарисовку с участием людей пожилого возраста, а в другом — прочесть переписки великих людей, находившихся в разлуке: письма Цветаевой Пастернаку, Набокова Берберовой, Циолковского Заболоцкому. Среди участников и авторов «Состава мира» режиссер Владимир Котт, актриса и певица Мириам Сехон, Псой Короленко, Liquid Theatre, студенты Мастерской Сергея Женовача и другие.

Подробная программа «Состава мира» будет объявлена за сутки до отправления поезда. В поезд смогут попасть только 200 человек. Подробнее здесь.

Река мира

Суздальский район, 10−11 августа

Заключительный этап фестиваля пройдет на реке Нерль под Суздалем. Участников ждет пешее и водное путешествие. Здесь, на берегах реки, современное искусство встретится с русскими сказками, музыкой леса и птиц, колокольной симфонией и электроникой. Движение по воде будет переходить в движение по пшеничным полям. Участники пройдут пешком, проплывут на лодках и проедут на велосипедах арт-маршрут протяженностью 30 километров.

Во время путешествия участников ждут театральные перформансы, «ландшафтная симфония» со струнным квартетом, обжиг керамических скульптур, фольклорное пение, а ночевать можно будет в гамаках и на специально построенном гигантском сеновале в лесном кемпинге.

Во время водного путешествия участники увидят арт-объекты на берегу реки, созданные специально для фестиваля современными художниками: плавучий домик с кроватью от дуэта МишМаш, мечтающего человека на холме скульптора Егора Плотникова, деревянную копию Нотр-Дама художника Нестора Энгельке, дом-яйцо Ольги Морозовой, спящего фавна Гайи Вейнберг и другие.

Путешествие закончится выступлением хора у церкви Покрова на Нерли.

Количество мест ограничено, подробнее здесь.