Москва, , 12:12 — REGNUM

1 августа в парке «Останкино» к юбилею ВДНХ будет запущен огромный «Парящий мост». Его пять дней из картонных коробок и клейкой ленты при помощи многочисленных добровольцев создавал всемирно известный французский художник и дизайнер Оливье Гросстет. Сооружение длиной 18 метров будет висеть на трех воздушных шарах в парке все 4 дня празднования 80-летия главной выставки страны.

Парящий мост Vdnh.ru

Французский мастер и организаторы события предлагают любителям прекрасного не только насладиться видом парящего моста, но и в 4 августа в 12 часов принять участие в веселом действии по разбору данной инсталляции: можно будет крушить коробки, прыгать на них и пинать ногами, в общем, получать удовольствие от процесса разрушения.

В релизе на сайте ВДНХ художник Оливье Гросстет так объясняет свои работы: «Это попытка оживить мечту и поэзию в повседневной рутине. Я стараюсь изменить существующий сегодня баланс сил в пользу легкости, наивности, коллективности и детского счастья».

Французский художник-инсталлятор Оливье Гросстет с 2003 года презентует свои зрелищные сооружения по всему миру в рамках проекта «Коллективные монументальные конструкции из картона». Он построил более 200 различных конструкций на пяти континентах. Славится тем, что вовлекает миллионы обычных людей в свой творческий процесс. В 2015 году он соорудил инсталляцию «Павильон «Детство» на ВДНХ.