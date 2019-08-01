Индианаполис, США, , 12:24 — REGNUM

Издательство Fantasy Flight Games анонсировало новую настольную игру по вселенной Говарда Лавкрафта «Ужас Аркхема: Последний час» (Arkham Horror: Final Hour). Игра должна будет выйти в конце 2019 года, согласно анонсу, опубликованному на сайте компании 31 июля.

Это быстрая кооперативная настольная игра, одна партия которой не будет длиться больше часа. Игроки оказываются в вымышленном городе, в центре которого открыт портал в другое измерение. Из портала стремительно вылезают монстры: нужно предотвратить их нападение на мирных жителей и закрыть щель между мирами за 8 раундов. Иначе пробудится Древнее зло.

Ранее стало известно, что издательство Hobby World перевыпустит другую настольную игру по книгам Лавкрафта — «Особняки безумия». В ней игроки будут расследовать таинственные события с помощью мобильного приложения.

Читайте также: В настольной игре «Особняки безумия» по Лавкрафту игрокам поможет смартфон